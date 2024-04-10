🛠 Паром «Лаврентий» на Керченской переправе выведен на ремонт Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, он отметил, что ремонт будет проходить от 2 до 5 суток.
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🛠 Паром «Лаврентий» на Керченской переправе выведен на ремонт Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, он отметил, что ремонт будет проходить от 2 до 5 суток.