Прокуратура: Ангарского маньяка этапировали в колонию особого режима в Мордовии

Маньяка из города Ангарска Иркутской области Михаила Попкова, который был приговорен к двум пожизненным заключениям по причине расправы над свыше, чем 80 женщинами, перевезли из Иркутска в колонию в Мордовии после того, как осужденный предоставил новые показания.
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