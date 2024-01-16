Прокуратура: Ангарского маньяка этапировали в колонию особого режима в Мордовии

Маньяка из города Ангарска Иркутской области Михаила Попкова, который был приговорен к двум пожизненным заключениям по причине расправы над свыше, чем 80 женщинами, перевезли из Иркутска в колонию в Мордовии после того, как осужденный предоставил новые показания.