❗️❗️❗️Сотрудники МЧС России локализовали пожар предварительно на площади 1,5 тысяч квадратных метров Тушение продолжается, сообщили «Крым 24» в ГУ МЧС России по РК.
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❗️❗️❗️Сотрудники МЧС России локализовали пожар предварительно на площади 1,5 тысяч квадратных метров Тушение продолжается, сообщили «Крым 24» в ГУ МЧС России по РК.