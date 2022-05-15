За сутки в Петрозаводске выпала более чем месячная норма осадков

Рекордное количество осадков выпало с 13 по 14 мая. Проливные дожди, которые продолжались в нашем городе целые сутки – за это время выпало 54 мм осадков при месячной норме мая 48 мм, что составляет 114% от нормы – напомнили нам о силе стихии.