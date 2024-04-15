Комментатор "Матч ТВ" Генич заявил, что Абаскаль сошел с ума

Спортивный комментатор Константин Генич заявил, что увольнение Гильермо Абаскаля из московского "Спартака" было предопределено после того, как руководств клуба в 2023 году предложило ему контракт на улучшенных условиях.
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