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Царьград

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Самарцам объяснили, почему они остались без света

Самарцам объяснили, почему они остались без света

Накануне вечером у части горожан отключили электричество.Поздно вечером во вторник, 9 июля, в Самаре старый город оказался без света.

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