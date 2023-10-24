МГИМО мимо С Ургантом

elena korshikova

Не знаю, что заканчивал автор, но безграмотное написание статьи впечатляет. С посылом согласна, что нынешнее вузовское образование, преподаватели, а особенно директора не имеют морального права даже близко подходить к студентам. Написала за небольшие деньги кучу дипломов и курсовых по самым разным дисциплинам, за все студенты получили отличные оценки. Сама же имею журналистское образование 1986 года выпуска. Всего лишь Ростовский госуниверситет. Нам еще на первом курсе преподаватели объяснили, что университет только учит постоянно учиться самому. Маргарита Симоньян явно не заслужила той оценки, которую ей дал автор.