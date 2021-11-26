Владимир Федосеев: «Мне тяжело представить, что Непомнящий будет сидеть и терпеть 10 ничьих подряд. Это не в его характере»

Гроссмейстер Владимир Федосеев поделился ожиданиями от матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх