Андрей Колесников о нетривальных методах спасения экономики

Советской власти помог выжить капитализм. Собственно, этого никто и не скрывал. Ленин допустил новую экономическую политику ровно потому, что иначе власть большевиков не устояла бы: лозунги и партийная принципиальность – плохие еда и одежда.
Советской власти помог выжить капитализм. Собственно, этого никто и не скрывал. Ленин допустил новую экономическую политику ровно потому, что иначе власть большевиков не устояла бы: лозунги и партийная принципиальность – плохие еда и одежда.
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