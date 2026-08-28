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На АЗС Тюмени выстроились очереди, водители прогнозируют вторую волну бензинового кризиса

На АЗС Тюмени выстроились очереди, водители прогнозируют вторую волну бензинового кризиса

В Тюмени на сетевых АЗС снова образовались очереди из сотен машин. Жители города публикуют в соцсетях многочисленные видео и сообщают о дефиците бензина на заправках.

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