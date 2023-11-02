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Театральное чудо: «Кто убил Фриду Кало?» покажут в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Театральное чудо: «Кто убил Фриду Кало?» покажут в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Спектакль с таким названием 2 ноября покажут всего раз. Это постановка театра кукол имени Образцова, которая минувшим летом впечатлила многих театраловСпектакль «Кто убил Фриду Кало?» про непростую судьбу самой известной мексиканской художницы задумывали играть только летом и во дворе театра.

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