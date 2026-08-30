Водитель маршрутного автобуса в Туве, сбивший пятерых пешеходов, управлял без прав категории D

30 августа в Кызыле, столице Республики Тыва, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали пять пешеходов.
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