Юрий Семин предложил «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера

Юрий Семин ответил на вопрос, стоит ли оставить исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича в клубе, если красно-белым удастся попасть в тройку лучших по итогам нынешнего сезона РПЛ.
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