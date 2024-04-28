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Юрий Семин предложил «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера

Юрий Семин предложил «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера

Юрий Семин ответил на вопрос, стоит ли оставить исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича в клубе, если красно-белым удастся попасть в тройку лучших по итогам нынешнего сезона РПЛ.

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