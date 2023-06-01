Срочно в косметичку: 4 средства, которые увлажняют, питают и защищают кожу от солнца

TСрочно в косметичку: 4 средства, которые увлажняют, питают и защищают кожу от солнцаЕжедневное использование косметических средств, погода, УФ-излучение, усталость и недосыпы влияют на любой тип кожи — она становится стянутой, обезвоженной и сухой.