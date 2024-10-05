Российский лейтенант под обстрелами захватил пулеметное гнездо ВСУ

Российский лейтенант Рамазан Кантулаев, который руководит штурмовым подразделением в зоне специальной военной операции (СВО), смог занять важные рубежи и удержать их вопреки обстрелам со стороны противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии