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Российский лейтенант под обстрелами захватил пулеметное гнездо ВСУ

Российский лейтенант под обстрелами захватил пулеметное гнездо ВСУ

Российский лейтенант Рамазан Кантулаев, который руководит штурмовым подразделением в зоне специальной военной операции (СВО), смог занять важные рубежи и удержать их вопреки обстрелам со стороны противника.

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