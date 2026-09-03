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Льюис Хэмилтон об Антонелли в «Феррари»: «Это возможно. Для итальянцев есть папа римский, «Феррари», паста, пицца и семья»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что думает о потенциальном переходе Андреа Кими Антонелли из « Мерседеса » в Скудерию.

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