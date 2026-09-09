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Медицина 2.0

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Пиво выводит камни из почек? Уролог рассказал россиянам правду

Пиво выводит камни из почек? Уролог рассказал россиянам правду

Врач-уролог Владимир Беспрозванный описал риски популярного метода по выводу камней из почек с помощью пива.

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