В Британии задумались над эффективностью использования конницы.

Помните, глава британской Консервативной партии Кеми Баденок очень беспокоилась и предлагала в целях экономии отменить льготы для инвалидов? Ну, чтобы перевооружить армию и стать «сильнее России», естественно.
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