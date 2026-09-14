Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В Британии задумались над эффективностью использования конницы.

В Британии задумались над эффективностью использования конницы.

Помните, глава британской Консервативной партии Кеми Баденок очень беспокоилась и предлагала в целях экономии отменить льготы для инвалидов? Ну, чтобы перевооружить армию и стать «сильнее России», естественно.

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