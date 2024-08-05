Школу построили в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Школу в жилом комплексе «Томилино Парк» построили в Люберцах. Она рассчитана на 900 мест. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на территории ЖК уже работают два детских сада на 720 мести школа на 1100 учеников.
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