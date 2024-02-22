«Мощный удар на Запад»: ВС России берут в «клещи» Угледар и продвигаются в Красногоровке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: На Авдеевском участке российские войска ведут бои в Ласточкино, а также на рубеже Невельское — Первомайское.