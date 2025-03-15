В Белгородской области мать и ребенок получили тяжелые ранения в ходе атаки ВСУ

В городе Губкин Белгородской области частный дом был атакован вражеским беспилотником. Женщина и семилетний ребенок получили тяжелые ранения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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