Why Detective Hudson Riley From Neagley Looks So Familiar

Hudson Riley is one of Neagley's closest allies in Prime Video's Reacher spin-off, but fans of werewolves will recognize his actor from this Canadian series.
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