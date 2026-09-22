«Вся Украина уже в огне»: Зеленский объявил о новой 40-дневной операции против России. Киев и Одесса со страхом ждут ночь

«Пристрелка» началась с вечера — в Бородянке «Герани» ударили по цели, клубы дыма видны за несколько километров Согласно заявлению нашего Минобороны от 21 сентября, ВС РФ нанесли удар возмездия по газораспределительной станции в н.
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