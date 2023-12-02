Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»

Леонид Попивняк ....да пусть едут к "своим"....в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию ...посмотрим как там "быковать" будут....там им башку их тупую отрежут и в футбол ей будут играть......

Ингерман Ланская для кого и для чего подобную хрень выдумывают? чтоб тупорылый трусливый прил поднял задницы и помял, при случае, рыла черно.опым?