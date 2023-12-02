# Чернильница Друзья, я думаю многие знают, что в интернете довольно популярны подборки видеороликов начинающихся словами «мгновенная карма».
Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»
Комментарии
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Леонид Попивняк
....да пусть едут к "своим"....в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию ...посмотрим как там "быковать" будут....там им башку их тупую отрежут и в футбол ей будут играть......
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8 час.
Ингерман Ланская
для кого и для чего подобную хрень выдумывают? чтоб тупорылый трусливый прил поднял задницы и помял, при случае, рыла черно.опым?
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2 час.
Андрей Тихонов
А теперь его домой вместе с семейством
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13 мин.
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