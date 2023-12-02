Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Тихонов
    А теперь его домой вместе с семействомМгновенная карма ...
  • Валентина Савко
    Разрыв заставит задуматься по крайней мере и дать заднюю.... Мне думается, анус у них сожмется, когда русские со свои...МИД РФ готов к ра...
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    для кого и для чего подобную хрень выдумывают? чтоб тупорылый трусливый прил поднял задницы и помял, при случае, рыла...Мгновенная карма ...

Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»

Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»

# Чернильница   Друзья, я думаю многие знают, что в интернете довольно популярны подборки видеороликов начинающихся словами «мгновенная карма».

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....да пусть едут к &quot;своим&quot;....в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию ...посмотрим как там &quot;быковать&quot; будут....там им башку их тупую отрежут и в футбол ей будут играть......
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8 час.
Ингерман Ланская
для кого и для чего подобную хрень выдумывают? чтоб тупорылый трусливый прил поднял задницы и помял, при случае, рыла черно.опым?
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2 час.
Андрей Тихонов
А теперь его домой вместе с семейством
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13 мин.

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