Вучич предупредил Европу о бесчисленных проблемах из-за Украины и Ближнего Востока

Президент Сербии Александр Вучич выступил с предупреждением о серьезных вызовах для Европы. По его мнению, сочетание конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке создает для европейских стран бесчисленные сложности.
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