Семья похищенного в Газе россиянина Труфанова сняла трогательное обращение

Семейство гражданина Российской Федерации и Израиля Александра Труфанова, который был похищен представителями радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сняла видеообращение с призывом о его скорейшем освобождении.
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