Депутат Свищев заявил, что слова Магучих о россиянах не является ее позицией

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии "Спорт-Экспрессу" объяснил слова украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, призвавшей поддержать отстранение российских атлетов.
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