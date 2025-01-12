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Салават Фәтхетдинов: «Мактаулы исемнәр үләр алдыннан кемгә кирәк?»

Салават Фәтхетдинов: «Мактаулы исемнәр үләр алдыннан кемгә кирәк?»

«ТНВ» каналында «Сөйләшергә вакыт» тапшыруын алып баручы Лилия Кадыйрова Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, мәдәният министрының киңәшчесе Салават Фәтхетдиновны кунак итеп чакырган.

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