Салават Фәтхетдинов: «Мактаулы исемнәр үләр алдыннан кемгә кирәк?»

«ТНВ» каналында «Сөйләшергә вакыт» тапшыруын алып баручы Лилия Кадыйрова Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, мәдәният министрының киңәшчесе Салават Фәтхетдиновны кунак итеп чакырган.
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