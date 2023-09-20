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Светлов о Якупове: «Нефтехимик» обречен больше доверять ему. Связка Наиля с младшим братом Раулем – на витрине нижнекамского хоккея»

– Бросается в глаза, что Нижнекамск второй сезон подряд имеет большие проблемы именно в сентябре. Другой момент – команда практически в каждом матче пропускает быстрые голы, это момент концентрации и настроя, особенно защитников и голкиперов.

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