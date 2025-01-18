Военный эксперт, офицер запаса из ДНР Александр Матюшин высказал опасения по поводу возможной провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России, приуроченной к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
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