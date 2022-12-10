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Прямой трансляции боя Майами и Тигиева не будет. Видео выйдет 22 декабря

Олег Майами рассказал, что прямой трансляции его боя с Георгием Тигиевым не будет. «Всем доброе! По поводу боя, это будет не прямой эфир.

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