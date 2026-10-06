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Газета.ру

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В Бразилии не стало 22-летней королевы родео Аны Феррейры после удара молнии

В Бразилии не стало 22-летней королевы родео Аны Феррейры после удара молнии

Модели Аны Беатрис Араужо Феррейры, известной как «королева родео», не стало от удара молнии в Бразилии.

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