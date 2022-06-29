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Никто не догадается, из чего сделана эта модная летняя сумка

Никто не догадается, из чего сделана эта модная летняя сумка

Сумки из натуральных тканей — хит этого сезона. Они идеально гармонируют не только с пляжными и повседневными образами, но и дополняют деловые и вечерние наряды.

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