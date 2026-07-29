Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов

МВД России сообщило об изменении формы заграничных паспортов и правил их заполнения. В ведомстве уточнили, что из бланков исключат неиспользуемые графы, а с 2027 года в документы родителей перестанут вносить данные о детях.
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