22 млн жителей США могут остаться без интернета перед выборами президента

РИАМО - 3 янв. Порядка 22 млн американцев рискуют остаться без Сети в преддверии выборов главы государства, если конгресс до весны на найдет способ финансирования «Программы доступной связи», сообщает RT.
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