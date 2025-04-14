Вертолет разбился из-за пингвина! Все живы, но как это возможно?

Управление гражданской авиации ЮАР завершило расследование по поводу произошедшего 19 января крушения вертолета Robinson R44 Raven II на острове Берд (буквально – «Птичий остров») в Восточно-Капской провинции.
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