« Сан-Антонио » начал сезон со стартовой пятеркой, включающей трех защитников – Де’Аарона Фокса, Стефона Касла и Дилана Харпера .
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