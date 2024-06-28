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В Свердловской области потеплеет до + 30 градусов

В начале июля 2024 года в Екатеринбурге ожидается возвращение жаркой погоды до +30 градусов. Согласно прогнозу на сайте Гисметео, 1 июля температура поднимется до +26 градусов днем, а к вечеру снизится до +15 градусов.

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