Бывший разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что заявление президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке и его трезвая оценка ситуации является тревожным сигналом для Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии