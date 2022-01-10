«Нервная и аномальная»: синоптики озвучили погодные тенденции-2022

Как передаёт «Примпогода» со ссылкой на слова директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексея Кокорина, в 2022 году сохранятся основные течения предыдущего — резкие изменения и аномальные температуры.