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«Нервная и аномальная»: синоптики озвучили погодные тенденции-2022

«Нервная и аномальная»: синоптики озвучили погодные тенденции-2022

Как передаёт «Примпогода» со ссылкой на слова директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексея Кокорина, в 2022 году сохранятся основные течения предыдущего — резкие изменения и аномальные температуры.

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