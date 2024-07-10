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Байден пообещал поставить Украине десятки систем ПВО

Байден пообещал поставить Украине десятки систем ПВО

Соединенные Штаты и их союзники поставят Украине пять дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО), включая ракетные батареи Patriot и компоненты Patriot, сообщили лидеры этих стран в совместном заявлении в ходе саммита НАТО.

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