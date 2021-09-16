Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, от которых следует отказаться после тридцати лет.В первую очередь она посоветовала перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого.
Обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, от которых следует отказаться после тридцати лет.В первую очередь она посоветовала перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого.
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