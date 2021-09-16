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Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, от которых следует отказаться после тридцати лет.В первую очередь она посоветовала перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого.

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