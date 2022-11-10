Синоптики сделали новое заявление по ледяному дождю в Приморье на выходных. В Примгидромете разъяснили о возможности повторения ледяного дождя, сообщаеь ИА UssurMedia.
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