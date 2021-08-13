Новости на "России 24". Поиски потерпевшего крушение Ми-8 возобновлены

С наступлением светлого времени суток камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где накануне совершил жесткую посадку вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.