Капуста, морковь, лук и банка консервов. 3 минуты и ресторанный салат на столе

Не обязательно использовать много ингредиентов, чтобы приготовить сытный салат. Можно сделать его проще и быстрее: достаточно добавить к капусте и луку банку консервированной рыбы, и салат будет готов всего за несколько минут.
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