Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Все эти гастрономические изыски имеют вполне определенную практическую задачу: Как можно дольше сохранить пищу! Амери...Еда, которая може...
  • valentina sergeeva
    Картофель - и 3 часа в духовке?..Идеальный гарнир ...
  • Наташа Устинова
    Ну а как ещё себя в интернете показать такого умного и всезнающегоТакой шницель мож...

Капуста, морковь, лук и банка консервов. 3 минуты и ресторанный салат на столе

Капуста, морковь, лук и банка консервов. 3 минуты и ресторанный салат на столе

Не обязательно использовать много ингредиентов, чтобы приготовить сытный салат. Можно сделать его проще и быстрее: достаточно добавить к капусте и луку банку консервированной рыбы, и салат будет готов всего за несколько минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх