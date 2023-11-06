Экс-депутат Рады Кива: спецслужбы Запада готовили убийство Зеленского в Израиле

Президента Украины Владимира Зеленского планировали ликвидировать во время поездки в Израиль. Это должно было произойти по плану западных спецслужб с подачи СБУ, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в Telegram-канале.
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