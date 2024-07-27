Выращивание комнатных растений без горшков – реально

Можно ли выращивать растения в помещении без горшка? Это вполне возможно, если овладеть восточным искусством «кокедама» или «кокедама», что в переводе с японского означает «комок мха» и широко известно как «бонсай бедняка» из-за простоты и быстроты создания.
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