Выращивание комнатных растений без горшков – реально

﻿﻿Можно ли выращивать растения в помещении без горшка? Это вполне возможно, если овладеть восточным искусством «кокедама» или «кокедама», что в переводе с японского означает «комок мха» и широко известно как «бонсай бедняка» из-за простоты и быстроты создания.