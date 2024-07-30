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Якушев о «Тракторе»: «Трудно понять логику тренерских перестановок. Нам нужно уважать свой хоккей и традиции. Слишком легко отдаем позиции другим тренерским школам»

Ожидается, что нападающий перейдет в СКА. – Громкое событие – возвращение в КХЛ Евгения Кузнецова. Сюрприз? – Да, удивлен.

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