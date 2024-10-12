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Кузьмичев о «Локо»: «Убрать воспитанника Куликова и взять Тимофеева — непонятная история. Даниил на порядок выше Артема» 

— Для меня это больной вопрос. Потому что Даня — воспитанник «Локомотива». Прошел в нем все этапы становления, с 10 лет был в клубе.

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