Лабубу и Ледяной Флот. Сказка о том, как тепло побеждает самый крепкий лёд

Лабубу попадает в Северное море, где весь флот закован во льду. Виной тому маленькая ледяная русалка Инья, которая заморозила корабли, чтобы они остались с ней навсегда — ведь она никогда не знала друзей.
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